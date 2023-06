A Chioggia l'attrice Valentina Lodovini omaggia la giornalista Anna Politkovskaja

Manca poco al primo appuntamento di Palazzo Grassi di "Chioggia che storia! …Un mare di cultura!", il cartellone promosso e organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Chioggia con il Circuito Multidisciplinare Arteven/Regione del Veneto nell’ambito di Reteventi 2023 - Città Metropolitana di Venezia e con la collaborazione della Proloco di Chioggia.

La rassegna di Palazzo Grassi "Racconti d’estate" aprirà venerdì 30 giugno alle ore 21.00 con A futura memoria - dedicato ad Anna Politkovskaja. In scena Valentina Lodovini reciterà una scelta di testi - a cura di Lucia la Gatta - di Anna Politkovskaja, la coraggiosa giornalista russa che nel 2006 ha pagato con la propria vita la ricerca di verità, libertà e giustizia. Ad accompagnarla sarà il FontanaMIX String Quartet, che riproporrà le musiche di tre compositori russi censurati dal regime stalinista con l’accusa di “formalismo”. L’attrice darà voce e corpo alle idee e agli ideali di una donna non disposta a tacere, né a scendere a compromessi, che ha pagato il prezzo più alto per questa scelta. Non c’era un confine tra la vita e la professione di Anna Politkovskaja, che dichiarava: «Io vivo la mia vita, e scrivo ciò che vedo».