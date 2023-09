A Mirano arriva "A piedi in centro", la manifestazione sostenibile con intrattenimenti e mercatini

Da sempre in prima linea sui temi legati alla mobilità sostenibile, Mirano torna ad accogliere domenica 24 settembre “A piedi in centro”, la speciale giornata dedicata agli stili di vita consapevoli e al commercio di prossimità, con protagonisti i negozianti della città, vero motore dell’economica del centro storico.

In regia, come sempre, Confcommercio del Miranese, Comune di Mirano e il gruppo dei commercianti della città, che hanno organizzato un’intera giornata a misura di cittadino, per vivere la piazza e le vie adiacenti in tutta la loro bellezza e semplicità, spostandosi a piedi tra intrattenimento e mercatini: la domenica viene proposta in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, quest’anno dedicata al risparmio energetico.

Per tutta la giornata, dalle 9 alle 20, tornerà, ecologico e sostenibile, il centro commerciale naturale della piazza, con i negozi che usciranno dalle botteghe e si sistemeranno “a cielo aperto”, quest’anno affiancati anche da una ricca area food al centro dell’ovale, allestita con stand gastronomici selezionati. Ad alternarsi, per tutta la domenica, vi saranno animazioni di ogni genere ed esposizioni per tutti i gusti e le età: dall’expo di bici elettriche alle bancarelle di specialità enogastronomiche, con le prelibatezze d’inizio autunno provenienti da tutta Italia, i giochi di una volta e dimostrazioni di danza. Ma anche mostre di Vespe storiche e le mitiche Ferrari, esposizioni di artigianato locale, un piccolo luna park con giochi gonfiabili e “salta-salta”, spettacoli circensi e, ciliegina sulla torta, una prova gratuita di canoe sul bacino dei Molini di Sotto, visibile dal nuovo affaccio di via Barche.

«Torna la domenica dedicata alla sostenibilità ma anche al commercio – spiega il capodelegazione di Confcommercio a Mirano Roberto Rossato – perché il commercio è sostenibile, soprattutto se di vicinato: iniziative come questa, studiate per dare forza e risalto a tutte le nostre attività commerciali, sono fondamentali per tenere Mirano viva e punto di riferimento per tutto il territorio».