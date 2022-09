"A piedi in centro": a Mirano protagonisti negozi, sapori e animazioni

Muoversi sostenibilmente, assaporare il centro con lentezza, supportare il commercio di prossimità che è la forza e la fortuna di una piazza come Mirano. Con questi presupposti torna domenica 25 settembre la manifestazione “A piedi in Centro”, organizzata da Confcommercio del Miranese, Comune e dai commercianti di Mirano, per vivere il centro storico in tutta la sua bellezza e semplicità, spostandosi a piedi in occasione della 19. edizione della settimana europea della mobilità sostenibile.

Tema di quest’anno è “Migliori connessioni”, per promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi e aumentare la consapevolezza riguardo alla mobilità sostenibile: e proprio per connettere i cittadini con il centro commerciale naturale di Mirano e le opportunità che offre, gli organizzatori hanno predisposto un programma degno delle migliori edizioni. Torneranno i sapori della tradizione culinaria italiana, a far da contorno ai negozi a cielo aperto, con i commercianti che usciranno dalle loro botteghe per esporre prodotti e servizi in piazza.

Appuntamento a partire dalle ore 9.00 e per tutta la giornata fino alle 20.00: ad arricchire la manifestazione ci saranno anche numerose attrazioni e animazioni, come le dimostrazioni degli antichi mestieri, a cura del Gruppo Ecologico Tiveron, le Vespe storiche, a cura di Vespa Club Mirano, i "giochi di una volta", con l’associazione Ludobus e le esibizioni artistiche curate dall’Officina della Danza e da Firewood Country Dancers.

«Credo più che mai – spiega il capodelegazione di Confcommercio a Mirano Roberto Rossato – che iniziative come questa, studiate per dare forza e risalto a tutte le nostre attività commerciali, siano fondamentali per tenere Mirano accesa e punto di riferimento per tutto il territorio».