A ritmo di Dante: arriva la web serie degli allievi dell'accademia Carlo Goldoni per il Dantedì

Il 25 marzo è il cosiddetto Dantedì, cioè quel giorno dell'anno in cui si festeggia il Sommo Poeta fiorentino. Dopo sette secoli dalla sua morte, il Teatro Stabile del Veneto ha deciso di ricordarlo con un evento online, o meglio, una web serie scritta e interpretata dagli allievi dell’Accademia Carlo Goldoni, parte del Modello Veneto TeSeO - Teatro Scuola e Occupazione, nato dall’accordo di programma tra la Regione Veneto e lo Stabile del Veneto con la partnership di Accademia Teatrale Veneta.

E sarà propro la web serie teatrale A ritmo di Dante, a celebrare il Dantedì, con sette cortometraggi realizzati dagli allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni e pubblicati con cadenza mensile e sempre disponibili gratuitamente sulla piattaforma digitale Backstage. Il 25 marzo verrà pubblicato il corto Fieri pasti in cui due servi si trovano ad apparecchiare la tavola per un ospite illustre, il grande Dante Alighieri: come bisognerà trattarlo? Quali i suoi cibi preferiti? Aneddoti sul Sommo Poeta e il cibo e ricette citate nella Divina Commedia saranno l’argomento di discussione dei due protagonisti, a partire dai versi del XXI canto dell’Inferno, del celebre canto del conte Ugolino, e dei canti XXII e XXIV riservati ai Golosi nel Purgatorio.