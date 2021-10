A Mestre la prima di "A spasso con Dante", lo spettacolo che rivisita in chiave moderna la Divina Commedia

Aveva velocemente registrato il tutto esaurito quando, due settimane fa, erano state aperte le prenotazioni. Ora, con l'entrata in vigore delle nuove misure anti-Covid che sanciscono il ritorno della capienza nei teatri al 100%, sono disponibili ulteriori posti per assistere al debutto di A spasso con Dante, lo spettacolo che andrà in scena martedì 19 ottobre, alle ore 18.00, presso il Teatro del Parco.

Si tratta di una prima assoluta, curata dall’Associazione Spazio Tempo e presentata da Rete Biblioteche Venezia in collaborazione con il Teatro del Parco, che si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il settecentenario della morte di Dante Alighieri.

Lo spettacolo è interpretato dal performer Giovanni Morandini, anche autore del testo, che, attraverso un linguaggio semplice e accattivante, descrive il suo personale rapporto con con il poeta fiorentino. Questo inedito viaggio letterario, prodotto da Chiara Bonato, è arricchito dalla regia di Federica Zagatti Wolf-Ferrari in collaborazione con il light designer Sebastiano Bonicelli, e dalle rime dantesche in chiave rap eseguite e composte dal musicista Michele Cosi.

L’ingresso è gratuito e la prenotazione online è fortemente consigliata. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e l’accesso sarà possibile solo con il possesso della certificazione verde (Green Pass).

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...