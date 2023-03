A Venezia il Live Music Apertif con le voci di Ginga e Ty Le Blanc

Live Music Apertif, l’aperitivo in musica allo Splendid Venice Hotel promosso in collaborazione con Veneto Jazz, torna a marzo in due appuntamenti. Nell’elegante salotto della città, sono attese due bellissime voci, Ginga e Ty Le Blanc, all’insegna della più autentica soul music.

Giovedì 23 marzo (ore 19.00) in scena con Alvise Seggi al contrabbasso e Matteo Alfonso al piano, Claudia Scapolo, in arte Ginga. Nata in Luanda e cresciuta in Italia, ha ricevuto in dono una voce potente e suggestiva che l’ha avvicinata al jazz, al soul e ai canti gospel. Corista e solista dal 2010 del coro gospel “Summertime” di Padova, è membro del prestigioso gruppo vocale “Halleluja Zucchero. Gospel Singers”, un progetto della cantante americana Cheryl Porter, che la porta a calcare i più prestigiosi palcoscenici italiani, collaborando, tra gli altri, con cantanti come Mario Biondi, Zucchero, Eros Ramazzotti e Marco Mengoni. Nel 2017 è uscito il primo Ep di Ginga intitolato “Spring Time”, prodotto ed arrangiato dal maestro Felice Del Gaudio per Irma Records. Nel 2019, ha avuto l’onore di essere accompagnata dal grande musicista americano Stan Sargeant, storico bassista di Al Jarreau.

Giovedì 30 marzo (ore 19.00) Splendid Venice Hotel ospita l’appassionante voce di Ty Le Blanc. Texana innamorata di Venezia, interpreta i grandi classici del blues e del soul, con un repertorio che spazia da Etta James a Nina Simone, Ray Charles, Sam Cook, Marvin Gaye e molti altri. Uno spettacolo coinvolgente e carico di espressione, animato da una voce intensa ed esuberante, una delle migliori in circolazione. Con lei, in scena, Michele Bonivento al piano e Alvise Seggi al contrabbasso. I concerti sono accompagnati da aperitivo e petit food nel segno della tradizionale ospitalità di Splendid Venice Hotel.



Informazioni e prenotazioni: Starhotels Splendid Venice (gr.splendidvenice.ve@starhotels.it - tel. +39 041 5200755).