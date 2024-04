Vintage Kilo, a Forte Marghera l'evento dedicato all'abbigliamento a peso

Nel fine settimana, dal 5 al 7 aprile, a Forte Marghera (Mestre) torna il Vintage Kilo Sale. Patrocinato dal Comune di Venezia, l'evento porta negli spazi del padiglione 30 oltre 5mila capi vintage, anche di marca, second hand e Y2K in vendita a peso.

I visitatori hanno la possibilità di scegliere e provare i capi di abbigliamento, creando il proprio personale vintage look, senza spendere una fortuna. Saranno presenti anche espositori con occhiali, accessori, borse, capi di upcycling, pro sport Usa, capi di marca vintage e curiosità. Sarà un viaggio a ritroso nel tempo, per ripercorrere le fantastiche atmosfere degli anni 70/’80/90, alla scoperta di un’epoca ormai passata, ma mai come oggi così “di moda”.

L'ingresso è libero e gratuito. L'organizzazione consiglia la prenotazione dell'ingresso per saltare la fila al sito https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vintage-kilo-sale-italy-forte-marghera-ve-spring-edition-327285548887