Al Teatro Momo lo spettacolo per bambini "ABC del Natale"

Ultimo spettacolo per l'anno 2023 al Teatro Momo: domenica 17 dicembre, alle ore 16.30, andrà in scena lo show di Teatro Telaio, ABC del Natale.

Siamo in una stalla, una stalla famosa, e quei due animali sono proprio loro: l'asino e il bue, con tanto di coda e orecchie. Da più di duemila anni tengono aperte le porte della loro casa e scaldano esseri umani grandi e piccini raccontando loro storie, belle e antiche. Racconto dopo racconto, asino e bue si accorgono che ogni parola detta, ogni personaggio evocato, pur così antico e famoso, non sempre viene riconosciuto dai piccoli spettatori che li circondano. È l'occasione quindi per tornare alle basi, per spiegare tutto daccapo, giocando con le parole e trovando modi originali e divertenti per far conoscere tutto, o quasi, di quel gran mistero. Partendo dalle cose più semplici, dall'ABC, per costruire, assieme, un alfabeto del Natale. Lo spettacolo è consigliato per bambini dai 4 ai 10 anni.