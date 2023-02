Alice Bars illuminerà l'apertura del Carnevale con un abito tempestato di led

Un abito tempestato di luci a led per illuminare la notte del primo sabato di Carnevale. Il costumista e stilista veneziano Stefano Nicolao firma anche per il Carnevale 2023 l’abito che Alice Bars, Maria dell’Anno 2022, indosserà questa sera in occasione dell'opening parade “Original Dreamers” in programma dalle ore 20 lungo il Canal Grande.

L’abito che ho creato per l’apertura del Carnevale 2023 è stato pensato come un’immagine luminosa, una stella lucente che rappresenta la nuova edizione del corteo inaugurale del Carnevale dopo la pandemia. - spiega Nicolao - Il desiderio di ricominciare e uscire dall’ombra di un periodo che ci ha costretti a cancellare o limitare i festeggiamenti carnevaleschi mi ha spinto a una edizione inedita con una “regina” bianca, argento con ricami di strass, paillette e mille luci». Per realizzare l'abito sono stati utilizzati quasi 30 metri di tessuti, intarsiati e lavorati con più di 190 luci a led.

Alice Bars, nel pensiero di uno degli stilisti che da sempre accompagna le creazioni per le Marie del Carnevale, aprirà, quindi, la strada, e in questo caso la più bella via d’acqua del mondo, il Canal Grande, per dare inizio alle festività gioiose di questa edizione del 2023.

Chi è Stefano Nicolao

Stefano Nicolao è nato a Venezia il 25 marzo 1954. Prima attore nel 1972 poi, dal 1975, è direttore di sartoria al Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia di Trieste. Primo professionista in città a Venezia, opera come costumista realizzatore, e nel 1980 costituisce la sartoria cine-teatrale di costumi “Nicolao Atelier” con lo scopo di impegnarsi nello studio filologico dei materiali mantenendo primaria la lavorazione artigianale anche per gli accessori. Stefano insegna "Fashion Design - Taglio Storico", all’Accademia di Belle Arti di Venezia dal 2008.