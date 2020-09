𝑺𝒑𝒊𝒏𝒆𝒂, 𝑨𝒓𝒕𝒆&𝑪𝒖𝒐𝒓𝒆 𝑺𝒐𝒕𝒕𝒐 𝒍𝒆 𝑺𝒕𝒆𝒍𝒍𝒆

π‘Ίπ’‘π’Šπ’π’†π’‚, 𝑨𝒓𝒕𝒆&π‘ͺ𝒖𝒐𝒓𝒆 𝑺𝒐𝒕𝒕𝒐 𝒍𝒆 𝑺𝒕𝒆𝒍𝒍𝒆



10 e 11 Settembre alle Ore 21

Nella bellissima cornice del Parco di Villa Simion, all'interno della Biblioteca Comunale di Spinea.

Insieme, per una serata di raccolta fondi in

favore della Onlus Il Sorriso di Giovanni:



AcademΓ­a Veneta di Danza e Balletto

Scuola Di Musica Sinopoli

Contatto Club

Le Cantanti Laura Ivan Voice e Linda

L’attrice Aurora Giuliani



danzerΓ la Prima Ballerina

Letizia Giuliani



Prenotazione Obbligatoria al 333 9743760

Fino ad esaurimento posti



Spettacolo Realizzato in conformitΓ del Dpcm 7 Agosto 2020

Organizzazione dell’ evento a cura di Pro Loco Spinea

Patrocinio del Comune Di Spinea

Ingresso dalle 20:20

In caso di cattive condizioni meteo lo spettacolo sarΓ annullato

