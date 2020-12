Acceso l'albero di luci che illuminerà il Natale di San Marco

È stato accesso alle 17.30 di oggi il grande albero di Natale di luce che l'artista Fabrizio Plessi ha donato a Venezia per il Natale 2020. L'installazione era stata montata nei giorni scorsi tra le due colonne di Piazzetta San Marco e resterà accesa fino al 6 gennaio. All'evento, graziato dalla pioggia ma sotto un vento piuttosto teso, hanno partecipato Plessi, il videsindaco Andrea Tomaello e gli assessori Simone Venturini, Massimiliano Costalonga e Paola Mar.

Accesso l'albero di luce a Venezia

L'installazione è una composizione di oltre 80 moduli, di un metro per 50 centimetri a forma di albero, che riprende l'installazione che l'artista ha montato alle finestre dell'Ala Napoleonica, "L'Età dell'oro", simbolo della rinascita della città dopo la pandemia. «L'installazione - spiega Tomaello - dona una luce di speranza, è un segnale di ripartenza e di resistenza della città. Sarà un Natale sottotono ma questa scultura dimostra che Venezia non si arrende, noi come Amministrazione vogliamo dare il segnale che ci siamo». «Non è una cerimonia come quella degli anni scorsi - aggiunge Venturini - l'accensione di questo albero è un simbolo, le luci che irradieranno tutta la piazza e il bacino di San Marco sono un segnale di speranza e di innovazione»

«Siamo davanti a un'opera - è l'intervento di Costalonga - realizzata per lanciare un messaggio di speranza a tutti quei cittadini che oggi si trovano davanti a tante difficoltà, soprattuto a causa della crisi che sta colpendo le nostre attività produttive. È un punto di luce e di vita, il Comune con il Natale di Luce lancia un messaggio al mondo: Venezia è pronta a risorgere». «L'albero del maestro Plessi - conferma Mar - è un segnale forte sul territorio. Da Piazza San Marco parte un percorso di luci che risplenderanno in tutta la Città. L'illuminazione del Ponte di Rialto con le videoproiezioni darà modo di tenere viva e ricordare la nostra storia, sarà il punto di riferimento in vista dei festeggiamenti dei 1600 anni della nostra città».

Il messaggio di speranza di Plessi

L'artista Fabrizio Plessi, subito dopo l'accensione della sua scultura, ha rilanciato il suo messaggio di speranza: «In un momento in cui tutta l'Europa è spenta e isolata, il mio omaggio a Venezia è una luce "digitale", una luce nuova. Quello che i cittadini potranno ammirare non è un albero di Natale, è l'albero della vita che vuole simboleggiare il cielo che si congiunge alla terra. Un altro aspetto importante è che i percorsi e i flussi d'oro, ognuno differente dall'altro, convivono perfettamente con quelli opposti».