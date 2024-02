Achille Lauro in concerto a Mirano: sarà sul palco del Summer Festival

“Achille Lauro Summer Fest - A rave before l'Iliade" è l’emblematico titolo del nuovo tour di Achille Lauro, uno degli artisti più estroversi e creativi della scena italiana che farà a tappa il 19 luglio al Mirano Summer Festival. I biglietti del concerto saranno disponibili in prevendita dalle ore 16 di martedì 20 febbraio, nel circuito Ticketone.

Reduce dal successo di "Ragazzi Madre - L’Iliade", il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera, e dopo mesi in testa alle classifiche con "Stupidi Ragazzi", Achille Lauro quest’estate è pronto a riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo per celebrare tutti gli album che lo hanno reso da icona trap a poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo.

Il concerto è promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con Contatto Show Events e Associazione Volare e con la media partnership di Radio Company.