Pienone al Mirano Summer Festival per Achille Lauro e i The Kolors

È stato un weekend all’insegna della grande musica per il Mirano Summer Festival: Achille Lauro prima, e i The Kolors poi, hanno accolto oltre 5mila persone tra venerdì e sabato, provenienti anche da fuori regione. «Mirano, ma quanti siete?», ha commentato sabato sera Stash, frontman dei The Kolors dal palco, incredulo per l’accoglienza che il pubblico ha riservato loro: «Ci ricorderemo questo concerto per sempre».

«Questo concerto, insieme a quello di Achille Lauro, ci ha dato la possibilità di alzare nuovamente l’asticella del Mirano Summer Festival - commenta il patron, Paolo Favaretto -. Eventi sempre più attrattivi e sempre più partecipati a significare che il Summer continua la sua scalata a diventare uno dei maggiori festival estivi d’Italia».

L'intrattenimento musicale nell'area degli impianti sportivi non è ancora terminata, e questa settimana vedrà altri nomi di spessore calcare il grande palco, allestito nei pressi dell'entrata nord, a partire da Loredana Bertè (22 luglio) e Raf (25 luglio). Spazio poi a dj set, celebri cover band e serate dedicate alla solidarietà fino all’attesa serata conclusiva del 28 luglio con La Macchina del Tempo, che vedrà protagonisti Ivana Spagna, Johnson

Righeira, Gazebo, Tracy Spencer, Marco Ferradini, Scotch, Via Verdi, P. Lion.

Prosegue Favaretto: «Ringrazio tutti coloro che, attraverso un lavoro instancabile, hanno reso nuovamente possibile questo festival. Un grazie particolarmente sentito alla fondazione Città della Speranza, a I Sogni Onlus e a tutte le altre associazioni che ogni anno partecipano. Voglio ricordare che, quest’anno, anche il ricavato del parcheggio del Summer andrà all’associazione Ada (associazione per i diritti degli anziani, ndr.) il cui ricavato servirà per acquistare un’auto con la pedana per il trasporto gratuito degli anziani».