La provincia veneziana, Tokyo e la Catalogna sono le mete letterarie dei nuovi appuntamenti di "Ad alta voce"

Da Tōkyō alla Catalogna passando per la provincia veneziana: ecco le mete letterarie dei quattro eventi di marzo di “Ad alta voce – racconti di parole e di chi le ha scritte”, la rassegna di presentazioni organizzata da Mondadori Bookstore Mestre e Centro Culturale Candiani, in collaborazione con Voci di Carta, che si tiene negli spazi del centro culturale stesso.

Il programmma

Si comincia venerdì 1 marzo alle 18.30 con Nella tua pelle (Bompiani, 2024), il nuovo romanzo di Chiara Carminati, vincitrice del Premio Andersen e del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. La scrittrice udinese racconta una pagina poco conosciuta della storia contemporanea locale, seguendo le vite di Giovanna, Caterina e Vittorio, che si conoscono e crescono all’Istituto per i figli della guerra di Portogruaro. Il libro di Carminati cammina sui fili della Storia ispirandosi a documenti e fascicoli realmente conservati nell’archivio dell’Istituto.

Si prosegue sabato 9 marzo alle 10.30 con il secondo appuntamento di “Colazione con l’autrice”. Dopo la grande partecipazione per l’incontro con Ginevra Lamberti, verrà ospitata Giorgia Sallusti – libraia, scrittrice, e traduttrice – con il suo A Tōkyō con Murakami (2024). Il libro è edito da Giulio Perrone Editore nella collana "Passaggi di Dogana", che permette di addentrarsi idealmente in una città seguendo le orme letterarie di una scrittrice o uno scrittore. Sallusti fa scoprire la capitale giapponese attraverso gli occhi (e le pagine) dell’autore di Norwegian Wood e Kafka sulla spiaggia.

La settimana successiva, venerdì 15 marzo alle 18.30, si terrà un evento tutto locale con Umberto Zane, già autore di Mestre e la guerra (2021), che presenterà il suo nuovo libro Venezia 1866-1895. Carlo Pisani, un giornalista contro tutti (Mazzanti Libri, 2024). Si tratta di un volume che esplora una figura forse dimenticata del panorama giornalistico veneziano della seconda metà dell’Ottocento, ma che attraverso i suoi articoli su ‘La Venezia’ fa rivivere le atmosfere, i progetti e i dibattiti politici e sociali dell’epoca.

Il mese di marzo si concluderà con un appuntamento insolito, lunedì 18 marzo alle 18.30. Pol Guasch, giovane scrittore catalano, presenterà infatti in anteprima il suo primo romanzo tradotto in italiano: Napalm nel cuore (Fandango Libri, 2024), una storia che parla di oppressione e guerra, identità e speranza. Il libro, già tradotto in sei lingue, l’ha portato a diventare, nel 2021, il più giovane vincitore del Premio Herralde, un premio letterario spagnolo che vanta tra i suoi vincitori scrittori come Roberto Bolaño e scrittrici come Guadalupe Nettel.