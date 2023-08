Al Candiani riparte la rassegna letteraria “Ad alta voce", spazio anche al fumetto

Dopo la pausa estiva riprendono le presentazioni della rassegna letteraria “Ad alta voce – racconti di parole e di chi le ha scritte” organizzata da Mondadori Bookstore Mestre e Centro Culturale Candiani, in collaborazione con Voci di Carta.

La grande novita? di questo nuovo ciclo e? la collaborazione con la fumetteria Multiverse Comix, aperta a fine luglio in via Mestrina: «Il fumetto merita spazi e un’attenzione pari a quella che si dedica normalmente alla narrativa tradizionale. Percio? vogliamo unire le forze, nella speranza di far incontrare il pubblico di lettrici e lettori di libreria e fumetteria, ma anche incuriosendo tutte le persone che gia? frequentano il Centro Culturale» spiegano i titolari di Mondadori Bookstore Mestre.

Il programma

Il nuovo ciclo di incontri inizia venerdi? 15 settembre alle 18.30 con Enrico Rotelli che presenta il suo ultimo libro “Nanda e io. I miei anni con Fernando Pivano” (La nave di Teseo, 2023), in cui racconta la sua esperienza con la traduttrice e scrittrice, di cui e? stato assistente dal 2004. Un viaggio imperdibile per (ri)scoprire una figura chiave della letteratura contemporanea, dalla Beat Generation al legame con Cesare Pavese.

A seguire, venerdi? 22 settembre sempre alle 18.30, si terra? la presentazione del fumetto “Fortezza Volante” di Lorenzo Palloni e Miguel Vila (minimum fax, 2023). E? il racconto di un episodio realmente accaduto nel 1933, quando un velivolo misterioso si schianto? nel varesotto e Mussolini istitui? un apposito gabinetto per indagare sull’accaduto, insabbiandolo.

Il mese si conclude venerdi? 29 settembre alle 18.30 con il primo romanzo di Aurora Tamigio, “Il cognome delle donne” (Feltrinelli, 2023): una storia piacevolissima e densa di avvenimenti che ci porta in un paesino siciliano, da inizio Novecento agli anni ’80, seguendo tre generazioni di donne alle prese con il loro posto in una societa? in evoluzione.

Tutte le presentazioni sono a ingresso libero e si terranno nella sala seminariale al primo piano del Centro Culturale Candiani.