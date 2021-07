L'ex tastierista di Miles Davis in concerto a Chioggia con un tributo al "genio della tromba"

Un ospite d’eccezione per Veneto Jazz. Per festeggiare il trentesimo anniversario della scomparsa di Miles Davis (1926-1991), direttamente da New York, Adam Holzman è protagonista nella regione di due esclusivi concerti.

Dopo l’esibizione a Combo Venezia, sabato scorso, nell’ambito di Venezia Jazz Festival, l’artista infatti è in programma, mercoledì 14 luglio 2021, alle 21.30, anche a Chioggia, al Chiostro del Museo Diocesano, nell’evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Lirico Musicale Clodiense.

In trio con Davide Ragazzoni alla batteria e Stefano Olivato al basso elettrico, Adam Holzman proporrà alcuni brani in tributo a Miles Davis, con l’immancabile Tutu, e un concerto all’insegna del jazz fusion. L’artista americano è infatti il tastierista di Miles Davis che partecipò alla straordinaria incisione di Tutu e per quattro anni ad una lunga tournée insieme, fino a diventare, nel 1988, direttore artistico della sua band. Si tratta di uno dei musicisti più innovativi in circolazione. Assolutamente da non perdere.In caso di maltempo il concerto si terrà all’Auditorium San Nicolò.

Prenotazioni ai numeri

347 4967557

327 3324469

