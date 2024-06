Si torna sotto rete a Bibione: al via l'edizione speciale di AeQuilibrium Beach Volley Marathon 

Si torna sotto rete a Bibione, questa volta per la prima e imperdibile “Special Edition” marchiata AeQuilibrium Beach Volley Marathon che, dal 7 al 9 giugno, permetterà a tutti gli appassionati della disciplina di scendere in campo al fianco di veri e propri fuoriclasse, impegnati a disputare la tappa finale del Campionato Italiano di Beach Volley per Società.

La maratona di volley più partecipata al mondo si è conclusa solo poche settimane fa, ma sul litorale veneto è già tempo di rivincita per i moltissimi sportivi che non hanno voluto perdere l’opportunità di “fare il bis” e prendere parte a un’edizione mai giocata prima. Per l’occasione la scenografia si fa ancora più coinvolgente: accanto alle 300 reti da beach volley allestite sulla sabbia, saranno due i campi centrali – uno per torneo – dove poter assistere ai match più avvincenti del weekend e alle attesissime finali, che si disputeranno durante la giornata di domenica.

Una doppia competizione, da giocare sugli stessi campi per i quasi 4mila tra atleti e amatori iscritti ai due tornei, che prevedono categorie di gioco distinte tra loro. Il più classico 2x2 maschile e femminile sarà infatti esclusiva del Campionato Italiano di Beach Volley per Società. La medesima categoria sarà presente anche alla AeQuilibrium Beach Volley Marathon®, ma riservata solamente agli atleti di nazionalità straniera. Aperte a tutti saranno invece le sfide del 2x2 Misto, 3x3 Femminile, 3x3 Maschile e 4x4 Misto.

E non mancano anche i professionisti che puntano a conquistare entrambi i podi del weekend, partecipando contemporaneamente alla AeQuilibrium Beach Volley Marathon e al Campionato Italiano di Beach Volley per Società, per una sfida non solo contro gli avversari, ma anche contro i propri limiti.