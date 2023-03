Al Candiani torna l'appuntamento con il groove con la musica di Enzo Favata & Tenores di Bitti

La programmazione di Candiani Groove porta a Mestre, sabato 1 aprile alle ore 21.00, la musica di Enzo Favata & Tenores di Bitti.

Un coro a tenores e un musicista jazz, cinque voci immerse in un originale paesaggio sonoro fatto di canti polifonici, suoni di ance di sassofoni e clarinetti, voci gutturali, filtri digitali di elettronica dal vivo. Uno spettacolo dove si ascolta una Sardegna immersa in un ambiente magico dove il linguaggio arcaico delle voci megalitiche convivono insieme a strumenti moderni, circuiti elettronici, campionamenti. Polyphony of Stones, la polifonia delle pietre, è uno spettacolo che racconta un viaggio onirico tra passato e futuro della terra di Atlantide .

Candiani Groove è la rassegna musicale al Centro Culturale Candiani promossa dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto Jazz riparte dal 28 gennaio. Sempre all'insegna della musica internazionale, Candiani Groove porterà sul palco dell'auditorium artisti e concerti inediti con imperdibili appuntamenti nel segno del jazz, della world music e della contaminazione dei linguaggi musicali.