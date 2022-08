Al Centro Commerciale Porte di Mestre arriva il Summer Village!

Quest’anno la spiaggia più divertente per i piccoli… si trova a Porte di Mestre!

Dal 6 al 21 agosto, dalle 15.30 alle 19.30, vi aspettiamo con i vostri bambini al Summer Village: una grande area attrezzata nella Galleria del Centro Commerciale con tantissimi giochi da spiaggia. Qualche esempio? Simpatici cavallini da cavalcare, la casetta, il tavolino sabbiera, l’area relax con sdraio e cabine, il bruco tunnel, i maxi mattoncini per costruzioni giganti e molto altro ancora: c’è tutto quello che serve per vivere un pomeriggio indimenticabile.

Tanti giochi, tanto divertimento, una vacanza che non finisce mai: quest’anno per far divertire i bambini come in spiaggia basta portarli al Summer Village di Porte di Mestre, la nuova area estiva dove potranno scatenarsi in libertà e totale sicurezza sotto lo sguardo dei propri genitori.

Con il Summer Village il Centro Commerciale Porte di Mestre offre una nuova opportunità per le famiglie che vogliono passare una giornata di relax con i propri figli, approfittando dell’occasione per fare shopping nei negozi in Galleria, a caccia di occasioni e ultime novità di tendenza.

Meno stress e più sorrisi, al Centro Commerciale Porte di Mestre, in Via Don Tosatto 22. Se volete sempre essere aggiornati sulle novità e sulle promozioni in corso, potete visitare il sito www.portedimestre.it o la pagina Facebook @portedimestre.