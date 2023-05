Al Teatro del Parco lo spettacolo del filosofo e scrittore Rick Dufer 

Rick Dufer il 20 giugno alle ore 20 arriva con il suo Stand-Up Cogito Tour, uno spettacolo che tocca Mestre grazie alla collaborazione del Settore Cultura del Comune di Venezia e Dal Vivo eventi.

Lo spettacolo

Stand-up cogito tour è la versione teatrale del popolare podcast filosofico Daily Cogito, nato sei anni fa e seguito ogni giorno sul web da decine di migliaia di persone. Uno show di quasi due ore in cui il filosofo e divulgatore tratta in modo originale e accattivante temi legati a filosofia, attualità, psicologia, interagendo direttamente con il pubblico. L’evento sarà trasmesso anche in streaming sui canali web dell’artista. I biglietti sono in vendita su Ticketone e Vivaticket.

Chi è Rick Dufer

Riccardo Dal Ferro è filosofo, scrittore ed esperto di comunicazione e divulgazione. Direttore della rivista di filosofia contemporanea Endoxa, porta avanti il suo progetto di divulgazione culturale attraverso il suo canale Youtube “Rick DuFer” e lo show podcast “Daily Cogito”. Performer ed autore teatrale, ha girato l’Italia con i monologhi “Seneca nel Traffico” e “Quanti giga pesa Dio?”.

Nel 2014 esce il suo romanzo d’esordio “I Pianeti Impossibili” e nel 2018 esce “Elogio dell’idiozia” (entrambi riediti per Poliniani nel 2021); nel 2019 per edizioni De Agostini esce “Spinoza & Popcorn”, un saggio sulla filosofia pop; nel 2020 esce “I racconti della vera nuova carne” per Poliniani, raccolta di storie gotiche illustrate da Ary De Rizzo e ad aprile 2022 è uscito “Seneca tra gli Zombie”, edito da Feltrinelli. È autore dei podcast originali “A Mente Libera” e “Cose Serie” per Storytel e del podcast esclusivo di Audible “Parole Preziose”. Il 14 febbraio è uscito il suo ultimo libro “La parola a Don Chisciotte”.