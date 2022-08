Al via la prima edizione del #tomf (teide ortomusic festival)

La prima edizione 2022 del Festival che avrà luogo nel giardino estivo della Pizzeria Teide di Scaltenigo di Mirano (VE) proporrà un cartellone di 13 serate: concerti, dj set, birre artigianali e lievitati firmati Teide, nella suggestiva cornice di un orto segreto nella campagna del miranese.



Da martedì 23 agosto a domenica 4 settembre prenderà il via la 1^ edizione del #TOMF (Teide OrtoMusic Festival), il Festival dedicato alla musica indipendente che per il primo anno porterà nella splendida location del giardino estivo della pizzeria Teide alcuni tra i più noti esponenti della scena musicale indipendente veneta.



Durante gli ultimi giorni dell’estate i riflettori della musica per la provincia di Venezia saranno puntati su Scaltenigo: il variopinto cartellone della manifestazione avrà inizio con l’opening party targato 25_Room (Fabio Salaroli) che darà il via a tredici giorni di programmazione live.



Diverse le serate per promuovere le band emergenti del territorio veneziano (Scaltenigo Trap All Stars, Wack, Caliverna), ma anche per cantare e ballare sulle note dei già affermati OneManPier, Patois Brothers, Los Muchos Gramos, Ricky Sirone e il frontman dei Rumatera Giorgo Gozzo, in concerto con i The Meters. Concerti live in chiave urban pop con Floral Grin (Riccardo Volpe) + Hotel Savana e con Cogito, che metterà in luce la sua caratteristica attitudine punk.



“Siamo molto felici di ospitare nel nostro nuovo giardino estivo questo festival, organizzato con la direzione artistica di Giorgio Gozzo” – raccontano i titolari della pizzeria Teide Giovanni Arcaya Spagnolo e Francesco Vecchiato. “Sarà un’occasione per godere insieme delle ultime sere d’estate, facendo ogni sera un viaggio musicale e culinario a stretto contatto con la natura, tra fiori ed erbe aromatiche. Non vediamo l’ora di farvi scatenare!”.



Lo stand gastronomico proporrà cicchetti e lievitati firmati Teide, da abbinare alle birre artigianali: le iconiche pizze ariose, focacce farcite, panini, fritti e, in occasione delle tre feste a tema (Hawaiian Party, Mexican Party e Brazilectro Party), burritos, tacos e mojito.