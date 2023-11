Scorzè si accende per il Natale con una domenica di mercatini, canti e animazioni

Il Natale accende via Roma, per una domenica di festa che coinvolge i commercianti, Confcommercio del Miranese e il Comune di Scorzè. Una giornata intera di appuntamenti nelle tipiche atmosfere natalizie, con protagoniste scuole, associazioni, piccoli imprenditori e negozianti, che porteranno in centro i loro prodotti, le attività e l’artigianato locale.

Animazioni ininterrotte dalle 10 alle 19: subito al mattino protagonisti i mercatini tipici del Natale, quello delle tradizioni e dei prodotti tipici, con tante idee regalo per le feste, e quello della fantasia organizzato dalle scuole e dalle associazioni locali. Ci sarà spazio anche per lo sport, con dimostrazioni e prove di ciclismo e nordic walking e protagonista sarà anche la campagna, per avvicinare soprattutto i più piccoli all’incontro con i piccoli animali e coinvolgerli in laboratori a tema.

In piazza ci saranno anche i Motobabbo, con la promozione del progetto benefico “Casa Nazareth”, che tornerà il 9 dicembre sulle strade del Miranese, poi giri a cavallo alle 10 e alle 12.30, infine da non perdere il passaggio per la piazza di Scorzè della “Santa Claus Running”, alle ore 10 circa.

Nel pomeriggio ancora cavalcate di Natale e assaggi di sport, con l’immancabile tiro alla fune, mentre proseguono i mercatini di tradizioni e prodotti tipici, poi alle 14.30 appuntamento con i cori: prima quelli delle scuole Marconi e Nievo, poi con il gospel. Alle 17 l’appuntamento ufficiale e imperdibile con il vero inizio ufficiale del Natale in paese: l’accensione, insieme con le autorità comunali, del Natale di Scorzè.

«L’obiettivo - spiega Maurizio Sabadin, capo delegazione di Confcommercio a Scorzè - è raccogliere attorno a un momento molto sentito, come l’inizio del Natale, tutte le forze che contribuiscono a mantenere vivo il paese: commercianti, istituzioni, associazioni, scuole, promuovendo le potenzialità e l’attrattività del territorio». La sindaca, Nais Marcon, sottolinea «lo sforzo enorme per mantenere questa importante manifestazione, nonostante i lavori che si stanno svolgendo lungo via Roma».