Una serata evento, un viaggio fatto di parole, suoni ed immagini. Un omaggio allo straordinario commediografo Carlo Goldoni e ai quattro secoli di storia del Teatro veneziano che porta il suo nome: venerdì 28 ottobre, alle ore 20.30, Alessandro Preziosi apre i festeggiamenti per i 400 anni del Teatro Goldoni di Venezia. Ad accompagnarlo al pianoforte il maestro Carlo Guaitoli, che suonerà dal vivo. Insieme sveleranno i segreti del teatro che è stato parte della storia italiana. Di quadro in quadro, di spazio in spazio, Goldoni&Goldoni - Il gioco della memoria sarà un racconto teatrale in grado di prendere per mano il pubblico e accompagnarlo nei meandri del passato, grazie al testo e alla regia di Tommaso Mattei.

Lo spettacolo, prodotto da Khora.teatro, inaugura il progetto speciale Goldoni 400. Il Teatro Viaggiante, un’iniziativa promossa dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale in collaborazione con la Regione Veneto, nell’ambito del Programma Regionale per la promozione dei Grandi Eventi 2022, il Comune di Venezia e il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven. Un’occasione irripetibile per riflettere sul rapporto tra il Veneto e il teatro, tra i territori e le sue molteplici vocazioni artistiche, lungo un tracciato che attraversa 4 secoli e che trova le sue radici nel glorioso Stato ‘da tera e da mar’.

«Sortilegi o illusioni, giochi o inganni, sogni o specchi, tutto questo ancora oggi offre il Teatro Goldoni e, proprio come Venezia, non si può che amarlo "attraversando sé stessi". - afferma Tommaso Mattei nelle sue note di regia - Nel recital lo spettatore diviene a poco a poco un viaggiatore tra quadro e quadro, tra sala e sala di un formidabile museo della memoria. Ogni quadro rappresenta un particolare luogo del Teatro: l’esterno, il camerino, il foyer, il palcoscenico, la platea, un palchetto o la sala prove, come dipinti o meglio fotografati in un momento topico, fatidico della loro storia. Una linea libera di connessione tra le epoche».

Un gioco della memoria per celebrare l’anniversario del Teatro Goldoni, inaugurato nel 1622 e da allora al centro della storia teatrale italiana. Un omaggio agli spettacoli, registi, capocomici, compagnie, attori che lo hanno reso grande. E continueranno a farlo. Filo conduttore della narrazione sarà la musica, interpretata dal vivo. Partendo da quelli che sono i caratteri fortemente allusivi dell’epoca in cui si svolge il racconto, le note diventeranno rappresentazione scenica e poi pura improvvisazione.