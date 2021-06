Alex Ruffini - Music talent competition

Riceviamo e pubblichiamo:

"Un Talent intitolato ad Alex Ruffini, grande fotografo veneziano delle rockstar internazionali e fondatore di Cancer Drugs & Rock n’Roll, le cui grandi passioni, diremmo quasi l’essenza della sua vita, erano musica e fotografia. Abbiamo deciso di omaggiare la sua persona, la sua grande generosità durante la sua lunga battaglia contro il cancro e così facendo, lo teniamo vivo nei nostri ricordi e nel nostro cuore.

Questo perché ci sono dei legami che con il tempo si rafforzano, restano vivi nei cuori e vengono alimentati/nutriti attraverso emozioni condivise. Alex Ruffini non ha potuto affidare ad altri la sua malattia, l’ha gestita e ha contribuito, durante quei due anni “bui” , prestandosi con la sua arte fotografica, alla raccolta di donazioni destinate a contrastare questo “male del secolo” con la volontà di aiutare coloro che come lui stavano soffrendo e che tuttora soffrono.



Le prime due giornate di esibizioni si sono svolte lo scorso fine settimana al Dragonfly di Salzano, mettendo alla prova numerosi artisti solisti e band. Artisti che si sono iscritti alla competizione con la voglia di salire sul palco per suonare, cantare e anche per dimostrare il loro affetto e la loro lunga amicizia ad Alex. Questo Talent ha riunito artisti senza limiti d’età e di genere provenienti dal veneziano, dal padovano ma anche dal Friuli-Venezia Giulia e che si sono cimentati in diversi filoni musicali: heavy metal, dead e doom metal, hard rock, southern rock, elettropop e cantautorato, proponendo brani originali o tributi.

In quest’ultimo anno così minato negli affetti, in assenza di quei gesti quotidiani, che mai come oggi ci hanno permesso di capirne l’importanza, abbiamo deciso di dare una “nota di speranza” e lasciare per noi un’impronta importante. Nota intesa come espressione artistica, in quanto la musica ci accompagna già da migliaia di anni, la musica è speciale, ci fa star bene, ci rilassa, ci aiuta a scaricare le tensioni, ci mette di buonumore e far musica, provare, esibirsi è mancato a tutti gli artisti negli ultimi 15 mesi.

Come faremo senza musica? Sarebbe un deserto infinito di silenzio…Speranza intesa come fiducia nell’avvenire, considerando anche il nemico invisibile che da oltre 1 anno ci impaurisce e ci tiene sotto scacco, ma soprattutto speranza per tutti coloro che giornalmente combattono contro questa malattia dal nome temibile: cancro.

Sabato 12 l’ultima giornata di esibizioni e domenica 13 giugno la finale, che vedrà la presenza di 10 artisti che hanno ottenuto il miglior punteggio fra tutti coloro che si sono esibiti e 2 artisti ripescati fra gli artisti che non fanno parte della top ten. A giudicare gli artisti una tecnica composta da 4 esperti professionisti del mondo musicale. I premi per i vincitori sono diversi.

Artisti con brani originali:

L’artista avrà accesso al concorso canoro televisivo Sanremo New Talent

L’artista sarà inserito come supporto al tour italiano di una band internazionale di genere compatibile.

Videoclip musicale realizzato da Mbproduction

Registrazione di un promo di 3 pezzi presso DN studio Project di Treviso

Cover band/tributi:

Premio speciale miglior cover/tributo: realizzazione di un promo video professionale da parte di MBProduction

Sono previsti inoltre dei premi speciali che verranno assegnati dai giudici al di fuori della classifica generale e dei finalisti, che verranno annunciati nel giorno della finale e potranno premiare un qualsiasi artista esibitosi durante il contest. E’ importante leggere sui volti degli artisti la gioia, sentire la loro voglia di tornare alla normalità, ma quello che a noi di Cancer Drugs & Rock n’ Roll sta più a cuore è poter donare il ricavato del Talent al reparto oncologico infantile di un ospedale del Veneto. E non smetteremo mai. Alex Ruffini ci ha lasciato un’importante e meritevole eredità alla quale non possiamo rinunciare".

