A Mestre la mostra “Ali sulla Torre” che racconta i cento anni di vita dell’Aeronautica Militare Italiana

Una mostra per raccontare il secolo di vita dell’Aeronautica Militare Italiana, ma che ripercorre anche gli anni precedenti, legati alla storia del volo: a promuoverla, alla Torre di Mestre, da sabato 18 novembre, è la Pro Loco di Mestre, in collaborazione con i club delle Frecce Tricolori di Mestre, Venezia e Noale, il gruppo modellistico Flying Lions di Mira e il Comune di San Donà di Piave.

L’esposizione, intitolata “Ali sulla Torre”, ripercorrerà la vita anche di altri pionieri ed eroi veneti dell’aria, come Giannino Ancillotto, e racconterà la storia delle Frecce Tricolori attraverso documenti originali d’epoca e i modelli dei più importanti aerei utilizzati in questi ultimi cento anni dalla nostra aviazione.

«La storia del volo e quella di Mestre – ha sottolineato l’assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar – hanno legami molto più forti di quello che si possa pensare. Questa città ha sempre guardato verso il cielo, anche se a volta con qualche timore, come ad esempio nel periodo della Prima guerra d’Indipendenza, dove sono stati usati palloni aerostatici ‘bombardieri’. E pensiamo poi al deposito di dirigibili nato a Campalto prima della Grande Guerra, o al grande campo di aviazione creato nella vicina Marcon durante il conflitto, o ancora ai personaggi importanti nella storia dell’aviazione come i mestrini Gino Allegri (compagno, in alcuni raid rimasti famosi, di D’Annunzio, che lo aveva soprannominato ‘Fra Ginepro’ per la sua lunga barba) o Luigi Broglio, padre dell’astronautica italiana».

L'esposizione sarà aperta fino al 10 dicembre, tutti i giorni escluso il lunedì, con orario 10-12.30 e 17-19.30. Sono previste anche delle visite guidate, con un numero massimo di 15 persone per volta, che sono prenotabili all’interno online.