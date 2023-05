All'Anda arriva l'energia funky-rock dei The Mylfs

Ogni giovedì, a partire dalle 21.30, concerti e musica live ad Anda Venice Hostel: dal rock al pop con artisti italiani e internazionali tra cocktail, buon cibo e tanto divertimento. Giovedì 18 maggio si esibiranno i The MYLFS con la loro energia funky-rock.

The MYLFS

The MYLFS (Musicians You Like to Funk) è un collettivo musicale che prende piede a Venezia da Marco Zanini, cantante e musicista veneziano attivo con varie formazioni in centro storico e anche composizioni proprie. Il loro repertorio spazia dal jazzfunk al rock e al pop, esplorando sempre territori diversi in base ai musicisti che prendono parte alla formazione e non facendo mancare sorprese durante i concerti.