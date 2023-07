Alla Collezione Peggy Guggenheim il concerto gratuito dell’arpista Julie Campiche

In collaborazione con Pro Helvetia Venezia e in occasione del progetto New Echo System, la Collezione Peggy Guggenheim ospita il concerto dell’arpista Julie Campiche.

Tra le figure più originali della scena musicale svizzera, Campiche conclude il proprio tour in solo nella cornice del giardino delle sculture del museo veneziano. Un'occasione per vivere da una prospettiva unica la forza e l'intimità della musica di Campiche, che con il proprio strumento e l'elettronica coinvolge il pubblico in un’atmosfera quasi onirica.

Il museo sarà aperto dalle 19.30, con possibilità di visitare la collezione permanente e la mostra temporanea fino alle 20.30. In caso di maltempo il concerto si terrà a Palazzo Trevisan degli Ulivi (Zattere).