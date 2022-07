Tornano le corse collettive nei parchi di Mestre

Venicemarathon organizza "Corri X", serie di allenamenti urbani collettivi (sotto la guida di esperti) tra le vie e i parchi di Mestre. Gli appuntamenti dell'estate 2022 sono quattro: martedì 12 e 26 luglio, martedì 30 agosto e martedì 8 settembre, totalmente gratuiti e aperti a tutti. Non è necessario iscriversi, è sufficiente presentarsi al punto di ritrovo entro le ore 19: i primi due hanno partenza e arrivo al parco Piraghetto, gli altri due al parco di villa Querini (inizio ore 19.30).

Sono previsti due percorsi: uno da 5 e uno da 10 chilometri (2 giri) e chiunque potrà scegliere di correre, camminare o fare nordic walking. Esperti del settore accompagneranno i partecipanti lungo i tracciati, spiegando tecnica e segreti di ogni disciplina, e gruppi di pacemakers aiuteranno a cadenzare il ritmo e percorrere i chilometri a velocità controllata.

La manifestazione, promossa dal vicesindaco Andrea Tomaello, è inserita nel calendario della rassegna Salta Cori Zoga e delle Città in Festa, con l’obiettivo di favorire la socializzazione, la promozione e l'animazione del territorio. L'organizzazione è a cura del Venicemarathon Running Team con il gruppo "Quelli del martedì": i quattro appuntamenti, infatti, sono pensati anche come percorso di avvicinamento alla 36^ maratona di Venezia, in programma il 23 ottobre.