All'Anda Venice Hostel l'happy rock degli Altaloma Band

Ogni giovedì, a partire dalle 21.30, concerti e musica live ad Anda Venice Hostel: dal rock al pop con artisti italiani e internazionali tra cocktail, buon cibo e tanto divertimento.

Giovedì 23 febbraio prosegue la rassegna Anda Beat – ospitata da Alai life Bar (il bar di Anda Venice Hostel) – con gli Altaloma Band per una serata Happy Rock a 360 gradi.

Chi sono gli Altaloma Band

Gli Altaloma si definiscono una band dalla vocazione rock ma con il cuore soul. Il loro viaggio come ambasciatori della bella musica si trasforma in un viaggio pieno di emozioni attraverso quelli che per loro sono i brani più belli dagli anni Cinquanta ad oggi. Il gruppo propone canzoni conosciute ma anche quelle "dimenticate nel cassetto": un repertorio vario offerto in chiave acustica per un viaggio all'insegna del divertimento e della buona musica.