Gli ambulanti di Forte dei Marmi a Caorle

Per la prima volta arriva a Caorle il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi, con le sue celebri boutique a cielo aperto: sui banchi si trova il meglio del Made in Italy, come pelletteria (borse e scarpe) di fattura artigianale, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e molto altro. L'appuntamento è domenica 9 agosto in via Roma, lungomare Madonna dell’Angelo: sarà la festa dello shopping, con orario continuato dalle 8 alle 22, anche in caso di maltempo.

I famosi ambulanti toscani, ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume, portano a Caorle le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle e di pubblico, che, non a caso, viene ormai comunemente definito "evento-mercato" per l’unicità della proposta che non è solo commerciale. Da tempo, ormai, si parla del Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi (non solo in Italia ma anche all’estero) come di una “eccellenza italiana”. Il Consorzio è nato nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico e famoso mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali.

Sui grandi banchi di vendita è possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell'artigianato di qualità: abbigliamento, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cachemire, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinata arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza.

