Pelletteria, borse, maglieria: gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Duna Verde

Il tour estivo dello shopping 200% Forte dei Marmi tocca il suo culmine, con il weekend di Ferragosto, nella laguna veneziana, a Caorle. Doppio appuntamento, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020, con gli eventi di Duna Verde e Porto Santa Margherita. In particolare, l’appuntamento di sabato 15 è in viale Cherso, nella località di Duna Verde.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Gli ambulanti de Il Mercatino da Forte dei Marmi e del Mercato del Forte saranno presenti coi loro articoli di pregio, dalle 8 del mattino fino a tarda sera. Articoli che, come al solito, ben interpretano il concetto di Versilia Style: pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, i migliori brand dell’abbigliamento uomo-donna, biancheria per la casa e capi in pelle.