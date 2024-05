Esposti a Venezia gli scatti di Aurelio Amendola che raccontano l'arte di Burri, Vedova e Nitsch

Per la mostra fotografica Amendola. Burri, Vedova, Nitsch: Azioni e gesti, prodotta da Fondazione Emilio e Annabianca Vedova in collaborazione con Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, dal 4 maggio 2024 lo Spazio Vedova a Venezia ospitera? gli scatti del grande fotografo pistoiese, che raccontano il lavoro di tre protagonisti assoluti dell’arte nel Novecento.

La mostra

In oltre sessant’anni di carriera, Aurelio Amendola si e? dedicato con passione ai ritratti degli artisti nei loro atelier: un’intuizione che lo ha guidato, in tempi e luoghi diversi, alla realizzazione delle fotografie dedicate ad Alberto Burri, Emilio Vedova e Hermann Nitsch che compongono questa esposizione, maturando l’idea di una mostra sulle loro azioni e sui loro gesti.

Il rapporto tra Emilio Vedova e il fotografo Aurelio Amendola e? documentato dalle sequenze dedicate all’artista e al suo lavoro nello studio; un dettaglio che crea un particolare effetto di “salto nel tempo” e? che lo spazio espositivo, con le pareti di mattoni a vista pitturati di bianco, e? lo stesso in cui si muoveva Vedova mentre Amendola scattava.

Nelle foto di Amendola, la gestualita? di Vedova si apre in una sconfinata varieta? di interventi, in cui solchi, incisioni, sovrapposizioni, schizzi e grumi di materia mantengono la tensione pittorica costante. Cosi? come solo la luce del fotografo illumina Burri mentre opera la combustione e ferma l’istante delle azioni di Nitsch con la sua dirompente volonta? di liberazione del corpo e dello spirito.

«A Venezia la Fondazione Vedova completa l’esperienza espositiva realizzata in collaborazione con gli Ex Essicatoi del Tabacco di Citta? di Castello, citta? natale di Alberto Burri, e con il Museo Nitsch di Napoli, dove Hermann Nitsch ha lavorato a lungo, proseguendo il percorso tracciato dagli artisti anche nella loro costante frequentazione tra Roma, Venezia, altri luoghi e diverse manifestazioni» dichiara il curatore Bruno Cora?.

Prosegue Alfredo Bianchini, presidente della Fondazione Vedova: «L'esposizione pone in evidenza le diverse modalita? "operative" dei tre artisti e dei loro atteggiamenti espressivi e, al tempo stesso, fornisce al piu? vasto pubblico un ampio spettro di indagine delle caratteristiche di un grande fotografo italiano che con i tre Maestri stabili? un'amicizia durevole, reciprocamente proficua».

Amendola. Burri, Vedova, Nitsch: Azioni e gesti e? una mostra emblematica dell’attivita? di Amendola: attraverso le stampe fotografiche di grandi dimensioni, il fotografo entra in dialogo con le opere di Burri, Vedova e Nitsch. Il progetto espositivo restituisce la straordinaria capacita? del fotografo di lasciare parlare, con le sue immagini, gli artisti e il loro lavoro.

Fondazione Emilio e Annabianca Vedova

La Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, fondata a Venezia da Emilio Vedova e dalla moglie Annabianca Manni nel 2004, da piu? di vent’anni si prefigge la valorizzazione dell’arte e del lavoro dell’artista attraverso diverse iniziative culturali: studi, ricerche, analisi, esposizioni, convegni, borse di studio e premi. La Fondazione, presieduta dall’avvocato Alfredo Bianchini, persegue fedelmente la custodia e la conservazione delle opere dell’artista, per diffonderne la conoscenza, in rapporto con i maggiori musei e istituzioni culturali internazionali.

Fondazione Vedova dedica particolare attenzione alle tematiche “pittura - spazio - tempo - storia” che costituiscono le coordinate dell’arte e dell’impegno di Emilio Vedova. Due gli spazi esposiIvi alle Zattere: il Magazzino del Sale con un progetto di restauro ideato da Renzo Piano e realizzato nel 2008 da Maurizio Milan con Alessandro Traldi, e? dotato di tecnologie avanzate per la conservazione e per la fruibilita? delle opere, tra cui spicca la machina robotica che consente di creare diversi scenari espositivi; e lo Spazio Vedova, sede multifunzionale in grado di accogliere eventi di carattere non solo espositivo. Sin dalla mostra inaugurale nel 2009, la direzione artistica della Fondazione e? stata affidata a Germano Celant (1940-2020), curatore di diverse esposizioni per Fondazione, come Fabrizio Gazzarri (1953-2023), direttore dell’Archivio e della Collezione.