Alla Fenice il Maestro Sergio Balestracci dirige la commedia armonica "L'Amfiparnaso"

Martedì 24 e mercoledì 25 ottobre alle ore 20.00 la Stagione 2023 di Musikàmera prosegue con l’ensemble barocco "La stagione armonica" diretto dal Maestro Sergio Balestracci nell’esecuzione della commedia armonica L’Amfiparnaso, considerata generalmente come il capolavoro del musicista modenese Orazio Vecchi, il più importante e significativo compositore nell'indirizzo e genere sviluppatosi nel periodo di transizione fra le età del Rinascimento e del Barocco. Sul palco delle Sale Apollinee, anche gli attori Alessia Donadio e Alessandro Bressanello.

Variamente definito come "madrigale rappresentativo" o "commedia musicale", ne L’Amfiparnaso la rappresentazione è solo ideale o in potenza, senza vera realizzazione scenica, e si tratta piuttosto di una commedia raccontata con l’impiego di tutte le forme vocali del XVI secolo: una vera opera d’arte, unica nella storia della musica, e il testo è la prima e forse unica sopravvivenza completa della Commedia dell’Arte. I personaggi parlano le loro lingua d’origine o nel dialetto, uno stratagemma messo in opera dell’autore per individuare immediatamente il personaggio stesso e differenziarlo dagli altri, mentre gli amanti nei loro soliloqui e nei dialoghi si esprimano in italiano letterato. La forma musicale è quella del “Madrigale dialogico” ed è interessante notare che diversi rumori richiesti nello sviluppo del lavoro siano tutti i prodotti vocalmente dai vari personaggi.

Pietro Prosser alla tiorba, Silvia De Rosso alla viola da gamba, Federica Cazzaro, Stefania Cerutti, Silvia Pollet e Silvia Toffano sono i soprani, Laura Brugnera Muraro, Maria Cosma e Viviana Giorgi i contralti, Alessandro Gargiulo, Roberto Cozzarin, Domenico Farinacci e Claudio Zinutti i tenori mentre Filippo Bordin, Alessandro Magagnin, Alessandro Pitteri e Nicola Rampazzo sono i bassi.