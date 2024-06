Amici della musica: concerto nella villa che ospitò Rossini, De Amicis ed Hemingway

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Giunge al termine il ciclo di concerti in villa organizzati dagli “Amici della musica di Mestre” nelle residenze dove si è scritta la storia della città. Prossimo appuntamento a villa Berchet, sul Terraglio, dove sabato 15 giugno alle ore 17 si esibiranno i migliori studenti del master di II° livello in oboe del conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, primo e unico in Italia autorizzato dal MIUR.

“Si tratta di una villa settecentesca acquistata nel 1707 dal mercante veneziano Rocco Algarotti, - spiega Giampaolo Rallo, presidente della Pro Loco Mestre, partner dell’iniziativa - La villa si sviluppa su due soli piani, un piano terra ed un mezzanino ed ha forma ad L. Ospitò nel tempo il generale francese Andrea Massena, considerato uno dei più grandi comandanti del periodo rivoluzionario e napoleonico, ed il governatore francese di Venezia Jacques François de Menou , che morì a Carpenedo nel 1810”. Ma anche numerosi nobili scappati dalla Francia dopo la rivoluzione, tra i quali due fratelli del re di Francia Luigi XVI (il conte di Artois ed il conte di Provenza). Presso la villa soggiornarono, nel tempo, Gioachino Rossini, Edmondo de Amicis ed Ernest Hemingway (nel 1918).

Acquistata nel 1858 da Cecilia Berchet, nel 1866 divenne la sede dove vennero firmati gli accordi che definirono i nuovi confini tra impero austriaco e regno d’Italia. Durante la prima guerra mondiale, fu adibita ad ospedale della croce rossa americana, e nel 1922 fu sede del comando fascista nei giorni della marcia su Roma. Occupata da truppe tedesche nel 1943, nel secondo dopoguerra fu acquistata dalla Montevecchio (gruppo Montedison) che realizzò alloggi per i lavoratori (Villaggio Sartori). Nel 1969 venne venduta infine alle ”Figlie di San Giuseppe” che la adibirono a sede della scuola dell’infanzia e primaria “Luigi Caburlotto”.

“Il programma del concerto - spiega il presidente dell’associazione Amici della musica di Mestre, Mauro Pizzigati - prevede l’esecuzione del “Solo in sol minore per oboe e basso continuo” di Carl Philipp Emanuel Bach e della “Sonata per oboe e pianoforte” di Gustav Schreck con Valentina Dal Bello (oboe) e Matteo Di Bella (pianoforte). Quindi sarà la volta della “Sonata per Oboe” di Paul Hindemith, delle “Tre romanze op.94” di Robert Schumann e di “Elegia” di Nino Rota con Boris Akishin (oboe) e Andrea Marinelli (pianoforte)”. Info su: amicidellamusicadimestre.it