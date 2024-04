Amici della musica di Mestre: va in scena “Il belcanto italiano”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Mestre 23 aprile 2024 - I capolavori senza tempo di Giuseppe Verdi daranno vita martedì 30 aprile alle 19.30 al teatro Toniolo ad uno spettacolo unico ed emozionante rivolto a tutti e coprodotto dall’associazione “Amici della musica di Mestre” e dal Teatro “La Fenice” il cui coro, diretto da Alfonso Caiani ed accompagnato al pianoforte da Andrea Chinaglia, eseguirà le arie più belle e famose del maestro di Busseto. “Sarà uno spettacolo non solo per gli appassionati, ma anche – spiega il presidente dell’associazione “Amici della musica di Mestre “, Mauro Pizzigati - per coloro che nutrono il desiderio di scoprire l'opera e vi si approcciano anche solo per la prima volta. La particolarità di Verdi, il più patriottico dei compositori italiani, è di essere stato un artista di altissimo livello e popolare al tempo stesso. Verdi ha saputo guadagnarsi il calore del pubblico a livello internazionale grazie alla sua creatività unica nell’opera lirica italiana: un fiume di genialità difficile da arrestare persino quando si tratta di creare i personaggi più malvagi, che riesce a rappresentare con grande abilità”.

E così sul palco del Toniolo, dichiarato nei primi giorni di aprile “Teatro storico nazionale”, risuoneranno le musiche che hanno reso la grande opera italiana un punto di riferimento per la musica di tutto il mondo. “Va Pensiero”, “Libiam nei lieti calici”, “Chi del gitano i giorni abbella”, saranno solo alcune delle arie che Mi Jung Won (soprano), Mariateresa Bonera (contralto), Victor Hernan Godoyed (tenore) e Carlo Agostini (basso) eseguiranno con il coro da 72 elementi che oggi costituisce un punto fermo nella programmazione sinfonica della Fenice e svolge attività concertistica in Italia e all’estero sia con l’orchestra della Fenice che in formazioni autonome o con altri complessi orchestrali. Info: amicidellamusicadimestre.it