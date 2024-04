Al Teatro del Parco arriva Antonio Giuliani con il nuovo spettacolo "Anche meno…"

Giovedì 11 aprile, alle 21.00 al Teatro del Parco di Mestre, Antonio Giuliani porta il suo nuovo spettacolo Anche meno…, chiudendo così “In piedi – Il potere delle parole”, la rassegna di stand-up comedy del Settore Cultura del Comune di Venezia con DalVivo Eventi.



Icona della comicità e simbolo di romanità da oltre 30 anni, istrionico e poliedrico, Giuliani con questo spettacolo ci insegna a prendere con ironia e a sorridere delle nostre nevrosi quotidiane. Dall’alimentazione, con i cibi contaminati e la loro provenienza estera, all’uso di termini stranieri a tutti costi; dal rapporto con i figli agli incontri nella vita di tutti i giorni, con la sua comicità inconfondibile coinvolge il pubblico, tra copione e improvvisazione, in un percorso strappa risate sui nostri comportamenti, che spesso ci portano a caratterizzare in maniera negativa le giornate.



Antonio Giuliani non è un portatore di verità, anzi è proprio vivendo in prima persona tutte queste difficoltà che ha voglia di mettersi in gioco. E lo fa con tutta la sua arte di comico, performer e cabarettista che lo ha portato al successo in tutta Italia.