Il celebre Prof del reality "Il collegio" ospite nella biblioteca di San Tomà

È uno degli eventi più attesi del cartellone letterario In_touch. Incontri altamente reattivi: giovedì 24 novembre, alle 17.30, la biblioteca di San Tomà di Venezia accoglie lo scrittore Andrea Maggi, firma nota ai lettori di ogni età e un volto familiare al grande pubblico: dal 2017 è il celebre “prof” del docu-reality di Rai2 “Il Collegio”, ripartito in queste settimane per la sua edizione 2022. L’ingresso all’incontro è liberamente aperto al pubblico, le prenotazioni sono aperte dal 9 novembre.

Andrea Maggi è innanzitutto un autore e un vero professore, un insegnante capace di empatia profonda con gli studenti ai quali si dedica quotidianamente a scuola. Dopo il successo di libri come "Conta sul tuo cuore" e "Guerra ai prof.", Andrea Maggi ha dato adesso alle stampe la sua nona fatica letteraria, “Storia di amore e di rabbia”, un romanzo edito Giunti.

I protagonisti del nuovo plot sono italiani, e non lo sono: ogni confine identitario è labile e i tormenti giovanili scatenano terremoti che squarciano la crosta terrestre delle loro esistenze, facendo fuoriuscire il magma dei sentimenti allo stato liquido e incontrollabile. Ma il male del mondo, che con i suoi tentacoli, finisce per inquinare anche la sorgente più pura, ed è pronto a tendere il suo agguato. I sogni di felicità sono limpidi, ma si scontrano con la realtà violenta, sempre pronta a farli a pezzi. Eppure loro, i giovani, come pazzi sognatori si ostinano a piantare i fiori nel campo dove infuria la battaglia. Anche perdendo la guerra, saranno sempre loro i vincitori.

A San Tomà saranno questi i topic dell’intervista, condotta dalla giornalista Francesca Visentin. Autore durante il lockdown del 2020 dell'ebook "Insegnare ai tempi del Coronavirus", Andrea Maggi ha scritto anche i saggi "Morte all'Acropoli" e "Il sigillo di Polidoro", e inoltre il fortunatissimo "Educhiamoli alle regole. Istruzioni per crescerli responsabili e felici". A conclusione è previsto uno spazio firmacopie con Andrea Maggi.

«Le biblioteche della nostra città sono diventate dei punti di riferimento culturali per le generazioni più giovani, grazie anche ad eventi pensati per loro che portano a Venezia e a Mestre autori conosciuti dai nostri ragazzi - spiega l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini -. Rassegne come queste, ideate dall'amministrazione comunale grazie al fondamentale lavoro degli addetti delle biblioteche, confermano che la strada intrapresa per coinvolgere tutte le fasce di età dei lettori è quella giusta».

L’ingresso è liberamente aperto al pubblico, le prenotazioni per riservare il proprio posto sono attive su Eventbrite cliccando su questo link.