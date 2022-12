Andrea Pennacchi al Teatro Toniolo con "Mio padre"

Doppio appuntamento con Andrea Pennacchi al Teatro Toniolo per la Stagione Teatrale organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Artven Cirtuito. Martedì 6 e mercoledì 7 dicembre 2022, alle 19.30, l'attore padovano si racconta in uno spettacolo intenso e personale Mio padre. Appunti sulla guerra civile.

Andrea Pennacchi al Teatro Toniolo di Mestre

Pennacchi nelle sue note spiega com’è nato questo suo nuovo monologo: «Quando è morto mio padre, mi sono svegliato di colpo, come ci si sveglia dopo una festa in cui non ti divertivi e hai bevuto anche il profumo in bagno. È mattina, ti svegli e stai male, ma il peggio è che non ti ricordi niente, è c'è un casino da mettere a posto. E tuo papà, che era bravo a mettere a posto, non c'è più. Così sono finiti i miei favolosi anni '90. La fine di una festa, la nascita di una nuova consapevolezza. Come Telemaco, ma più vecchio e sovrappeso, mi sono messo alla ricerca di mio padre e della sua storia di partigiano, e prigioniero, ma più ancora della sua Odissea di ritorno in un'Italia devastata dalla guerra. Sperando di trovare un insegnamento su come si mettono a posto le cose».

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta secondo i seguenti giorni e orari: da martedì a domenica, dalle ore 15.00 alle 19.00, con prolungamento di orario nel caso di spettacolo. Lunedì giorno di chiusura. I biglietti dei singoli spettacoli sono in vendita online su Vivaticket.com e in biglietteria del teatro nei giorni e orari d'apertura.