Andrea Pucci porta il suo nuovo, irriverente spettacolo a Jesolo

Fra i comici più amati dal pubblico, Andrea Pucci annuncia oggi il suo atteso ritorno sulle scene con il nuovo spettacolo dal titolo “C’è sempre qualcosa che non va”, un viaggio nel divertimento puro, frizzante, elettrico, con il coinvolgimento del pubblico, accompagnato dalla sua band, per un evento tutto da scoprire. Pucci sarà sul palco del Palazzo del Turismo di Jesolo il prossimo 15 giugno, alle ore 21.00.

I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it.

Andrea Baccan, in arte Pucci, è un comico, attore e personaggio televisivo, milanese classe 1965. Pucci è un cabarettista, monologhista attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche. In origine Andrea Baccan svolgeva la professione di gioielliere a Milano. Partecipò poi come concorrente barzellettiere nella trasmissione La sai l'ultima? (stagione 1993-94). Da lì è partita la sua gavetta; Pucci si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume (non ama quella a sfondo politico) e società moderna, coinvolgendo il pubblico, con storie che si basano sull'interpretazione in chiave comica di verità attuali e vissute quotidianamente dal pubblico. Spesso rievoca grotteschi episodi dell'adolescenza, sia quella vissuta da lui che quella in genere. In televisione è su Mediaset, soprattutto nel programma di cabaret Colorado, dove riscuote grande successo con i suoi monologhi e il tormentone «È cambiato...tutto!», in cui ironizza su quelli che possono essere i problemi di coppia e parla di situazioni bizzarre e assurde in cui lui si sarebbe trovato quasi esclusivamente a causa di sua moglie.