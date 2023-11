Andrew Faber al Teatro del Parco con il tour poetico "Ti passo a perdere"

Il poeta, scrittore e musicista Andrew Faber inaugura con un evento speciale, giovedì 16 novembre (ore 21.00) al Teatro del Parco di Mestre, la seconda edizione di “In piedi – Il potere delle parole”, la rassegna di stand-up comedy proposta dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Dalvivo Eventi.

Dopo una serie di sold-out nei teatri d’Italia, Faber arriva in città con una tappa del suo tour poetico “Ti passo a perdere”, un incontro tra versi eleganti, racconti, riflessioni e note. In un periodo storico in cui c’è bisogno di ascolto e condivisione e di parole che tocchino le corde dell’anima, le sue composizioni arrivano dirette al cuore e indagano l’intimo: una poesia terapeutica, fatta di parole cariche di emotività interiore, sensibilità acuta e delicata che raccontano momenti personali e quotidiani. È sorprendente la sua capacità di tradurre in poesia, con una semplicità fresca e disarmante, ciò che alberga nel cuore di tanti. Un invito a riscoprire e a coltivare la bellezza delle piccole cose, per tornare a meravigliarsi e a inebriarsi di sentimenti puri e belli.

Andrew Faber

Poeta, musicista, performer: Andrew Faber (pseudonimo di Andrea Zorretta) si definisce “un uomo che Ama, e per questo: fragile, folle e infinito”. È stato fra i primi ad aprire al web l’immediatezza della poesia, nel suo caso con un pubblico social che supera i 350mila follower.

Semplicità e innocenza, la forza delle emozioni, gentilezza e fragilità: sono le parole chiave che descrivono la sua “poesia terapeutica” che fa bene all’anima, arrivando dritta al cuore dei lettori e traducendo in versi la meraviglia dei piccoli gesti, degli sguardi quotidiani, di un’interiorità da abbracciare e (ri)scoprire. Un invito a coltivare la bellezza delle piccole cose per tornare a meravigliarsi dei sentimenti puri e belli.

Nel 2016 esce la sua prima raccolta "Non ho ancora ucciso nessuno", l’anno dopo" D’amore, di rabbia, di te" e nel 2018 "Fermo al semaforo in attesa di trovare un titolo, vidi passare la donna più bella della storia dell’umanità". Esordio teatrale con lo spettacolo "P-Factor" (2016) con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli. È del 2019 il primo romanzo, "Cento secondi in una vita", mentre è del 2022 "Ti passo a perdere", al primo posto tra i libri di poesia più venduti e già ristampato più volte.