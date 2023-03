Al Teatrino Groggia in scena lo spettacolo “Andromaca”

Al Teatrino Groggia del Settore Cultura del Comune di Venezia l'ultimo appuntamento della stagione di "Avventure a Teatro" con Andromaca di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri e Enzo Iliano. Lo spettacolo sarà in scena venerdì 24 marzo alle ore 20.30.

Ci costringono a riflettere sulle cristallizzazioni ed evoluzioni della società, e a ridere di noi stessi, per meglio conoscerci e comprenderci. Andromaca è un testo anomalo nella produzione euripidea: non c’è protagonista, nessun dio compare, come pure nessun "eroe tragico"; il mondo, svuotato di presenze eccezionali, sembra ospitare solo uomini incapaci di decidere del proprio destino.

Le speranze si alternano alle tragiche disillusioni, in una danza meccanica, così macabra e spietata da sembrare comica. Come da tradizione classica, tutti i ruoli, maschili e femminili, sono interpretati da uomini adulti in tonaca bianca, l’unica donna, la ritroviamo nel ruolo del coro. Ironia sofisticata, comicità plebea, ironia cinica, in bilico tra finzione e realtà.

Andromaca è una tragedia stralunata che in questa rilettura ha i tempi e lo stile della commedia. L’umorismo da vita quotidiana, con qualche invenzione surreale, fa riferimento a certa commedia all’italiana e al cabaret televisivo. Negli accenti usati è un mix tosco-partenopeo.