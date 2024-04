Esposte a Ca' Rezzonico le "Anime di Venezia", la nuova creazione di Lorenzo Quinn

Si intitola "Anime di Venezia – Souls of Venice" la nuova creazione dell’artista italoamericano Lorenzo Quinn, che sarà esposta a Venezia, fino al 15 settembre 2024, in onore delle celebrazioni del 700° anniversario della morte di Marco Polo e in concomitanza con la 60esima Biennale Arte.

Costituita da 15 statue realizzate in mesh, un intreccio formato da migliaia di maglie di metallo, l’opera rappresenta alcune tra le 'anime' più significative succedutesi nei secoli della Serenissima, a suggello dell'unione e della simbiosi tra la città con tutte le espressioni artistiche che hanno visto protagonisti quei veneziani che l'hanno resa immortale.

L'affascinante installazione sarà collocata nell'androne di Ca' Rezzonico, lo splendido e imponente edificio affacciato sul Canal Grande progettato da Baldassare Longhena, sede del Museo del Settecento veneziano: si tratta di un progetto sorprendente e iconico che marca in modo indissolubile il legame d'amore tra la città lagunare e Lorenzo Quinn.

"Anime di Venezia – Souls of Venice" è infatti una assoluta novità nella produzione di Quinn: per la prima volta un'opera a sfondo storico, pensata proprio per il museo, "prende vita" grazie anche all'introduzione di uno strumento contemporaneo: la realtà aumentata, declinata attraverso una visione poetica e magica.

Le statue raccontano Venezia

Creando l’effetto di una galleria di statue, l’installazione di Lorenzo Quinn presenta infatti una particolarità, in quanto le 15 Anime comunicano con il visitatore. Scaricando una applicazione e scansionando con il proprio smartphone il codice QR presente su ogni statua, il visitatore ha l’opportunità di assistere alla trasformazione di ogni figura metallica nell’immagine a realtà aumentata di ogni personaggio (contestualizzato nel suo periodo storico) che “parla” raccontando di sé e del proprio speciale rapporto con Venezia. Grazie allo smartphone e all’applicazione dedicata, quindi, le statue di maglia metallica prendono virtualmente vita dimostrando di quante e quali "Anime" sia costellata la storia della Serenissima. .

«Nel suo essere insieme presente passato e futuro, Venezia ha ispirato questa installazione che vuole simboleggiare il mio ‘viaggio’ nell’anima della città – ha spiegato Lorenzo Quinn – un omaggio a tutte le ‘Anime’ che hanno vissuto qui, e che qui vivranno per sempre. Attraverso la creazione artistica, gli uomini cercano di raccontare il loro passato e il loro presente. Queste statue di illustri veneziani, donne e uomini, sono testimonianza dell'unicità del nostro essere "opere d'arte" forgiate dalle mani della Grande Madre Terra. Ci ricordano che c'è solo un pianeta che dobbiamo salvare, proprio partendo da qui: salvare Venezia è salvare in Mondo intero. Questa città è un luogo di libertà, un tempo culla di grande potere e oggi simbolo di fragilità climatica. È un luogo dove l'arte è stata plasmata nei secoli e rimarrà tale anche attraverso queste statue».