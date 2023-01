Anna Foglietta e Paola Minaccioni incontrano il pubblico al Teatro Toniolo

Anna Foglietta e Paola Minaccioni sono le protagoniste, dal 3 al 5 febbraio, dello spettacolo L’attesa che vede la regia di Michela Cescon. Le due attrici incontreranno anche il pubblico: sabato 4 febbraio alle ore 17.00 al Teatro Toniolo incontro con Anna Foglietta e Paola Minaccioni. Conduce Claudia Vigato, ingresso libero previa prenotazione online.

Lo spettacolo si inserisce nel cartellone straordinario pensato dal Settore Cultura del Comune di Venezia e costruito in partnership con Arteven, il Circuito Multidisciplinare del Veneto, che riesce a portare in città nomi di attori e compagnie di caratura nazionale ed internazionale.

Michela Cescon per la sua seconda regia teatrale ha scelto di portare in scena L’Attesa, testo che fece conoscere l’autore veronese Remo Binosi al grande pubblico nella storica messa in scena del 1994 diretta da Cristina Pezzoli. Oggi il testo torna in teatro con due interpreti molto amate dal pubblico, per la prima volta insieme sul palco a dare corpo e voce alla nobildonna Cornelia e alla sua serva Rosa, le due protagoniste della pièce.

A differenza della versione del 1994, questo allestimento parte dalla prima stesura del 1992 che esalta la relazione tra le due protagoniste e rende marginale il personaggio della nutrice, che infatti si è arrivati a togliere. Nonostante l'azione sia ambientata nel '700 i temi e i contenuti trattati sembrano parlare di noi, come se non fosse cambiato nulla: la differenza di classe, il rapporto serva-padrona, il doppio, l’amore, il piacere, la maternità, il peccato, la punizione, il femminile, il male, la morte, la seduzione. Tutto viene raccontato con continui cambi di registro narrativo, tenendo in equilibrio tra loro commedia e dramma. Il linguaggio, originale e sorprendente, garantisce una presa certa sul pubblico, paragonabile a quella dei testi di Carlo Goldoni e di Eduardo De Filippo.