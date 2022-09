Anna Foglietta porta "La bimba col megafono" a Mestre

Palcoscenici Metropolitani dal 5 settembre si sposta in piazzetta Malipiero a Mestre, con una rassegna speciale di teatro sotto le stelle suddivisa in spettacoli di prosa e di comicità. Sono tre gli appuntamenti del lunedì da non perdere con i nomi di attori di caratura nazionale pronti a raccontarsi nel cuore di Mestre.

Lo spettacolo di Anna Foglietta a Mestre

Si inizia lunedì 5 settembre alle ore 19.30 con "La bimba col megafono" con Anna Foglietta: è uno spettacolo confessione. Un monologo tragicomico recitato e cantato. In poco più di un'ora il pubblico è trasportato sulle montagne russe della vita di una donna che fin da bambina si ostina ad arrampicarsi fino a vette altissime, si getta a tutta velocità in euforiche discese, per poi piombare nel profondo sconforto del senso di colpa per il terrore che ha seminato intorno. Come si fa a difendere gli altri senza invadere le loro vite? Come si fa a dar voce ai muti senza rovinare la propria esistenza? Attraverso ricordi, canzoni e suggestioni, il pubblico potrà ridere e riflettere sulla vita, la libertà, la rivoluzione. Una storia che racconta di una ostinata convinzione: non si può vivere in una società facendosi solo i fatti propri.

Gli eventi di Palcoscenici Metropolitani di piazzetta Malipiero sono organizzati dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven grazie al contributo del MIC riservati a organismi finanziati nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo. Tutti gli spettacoli iniziano alle 19.30 e sono ad ingresso gratuito, prenotando cinque giorni prima la data dell’evento sul sito, www.culturavenezia.it. In caso di maltempo verranno realizzati all’interno del Teatro Toniolo.