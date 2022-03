Gli "anni di piombo" raccontati all'Ateneo Veneto

Una quarantina di anni fa la comunità veneziana viene tragicamente segnata dai colpi del terrorismo brigatista. In 18 mesi – dal gennaio 1980 al luglio 1981 – a Mestre vengono uccisi due dirigenti industriali e un vicequestore della Digos: Sergio Gori, Giuseppe Taliercio e Alfredo Albanese. L'Ateneo Veneto con l’Ordine dei Giornalisti del Veneto, organizza un incontro in cui vogliono dare voce ai parenti delle vittime e ai protagonisti testimoni di quel tempo. L'appuntamento è per lunedì 28 marzo, nell'aula magna dell'Ateneo Veneto, a partire dalle 17.30. Tra gli ospiti l'ex magistrato Carlo Nordio, Cesare Taliercio, figlio dell’ingegnere Giuseppe Taliercio, Barbara Gori, (da remoto), figlia di Sergio Gori e Teresa Friggione (da remoto), moglie del vicequestore Alfredo Albanese.

Lo spunto viene dal libro scritto dal giornalista Adriano Favaro “Cronache di piombo. Il terrorismo nel Veneto raccontato dai testimoni di oggi” (ed. nuovadimensione 2021), che ha scelto proprio la prospettiva delle vittime e dei loro familiari (che finora erano in parte rimasti silenziosi) per raccontare cosa è stato il terrorismo nel veneziano.

Nelle pagine di questa sorta di “pastorale industriale” riappare così un mondo in parte svanito, complicato, difficile. E le vicende che la cronaca aveva narrato all’epoca si impastano con l’intricata storia della città e dell’Italia, faticando a diventare memoria condivisa. Sullo sfondo si delinea anche lo scenario internazionale del Medio Oriente, del cosiddetto “lodo Moro”, della produzione industriale di Porto Marghera legata ai conflitti per le materie prime e la guerra fredda; e altri enigmi che ancora oggi percorrono il nostro Paese.

L'ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per accedere sono necessari super green pass e mascherina FFP2. L’incontro è accreditato come corso di formazione dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto. Per iscriversi occorre accedere alla piattaforma www.formazionegiornalisti.it.