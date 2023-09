Torna l’antica fiera di San Matteo a Mirano: cinque giorni di festa, giostre e bancarelle

Fervono i preparativi per l’edizione 2023 dell’antica fiera di San Matteo, che animerà il cuore di Mirano da venerdì 15 a martedì 19 settembre. In base allo statuto comunale la tradizionale manifestazione viene indetta il terzo sabato di settembre ma, come avviene da diversi anni, l’apertura è anticipata al pomeriggio del venerdì.

La fiera, organizzata dal Comune di Mirano attraverso l’Assessorato alle Attività commerciali, ospiterà giostre e spettacoli viaggianti, proposte gastronomiche, bancarelle ed espositori. Si rinnoverà ancora una volta la più antica tradizione miranese: la prima edizione della fiera fu infatti autorizzata dal Senato Veneto con decreto del 6 settembre 1477. Da allora, tranne le sospensioni in tempo di guerra e l’annullamento nel 2020 a causa dell’emergenza Covid-19, si è sempre svolta con regolarità, attirando annualmente nel centro di Mirano migliaia di visitatori.

Nel complesso cinquantuno giostre e attrazioni varie daranno vita ad un grande parco divertimenti in piazza Martiri, nelle vie adiacenti e nel tratto di via Cavin di Sala fino all’incrocio con via Torino. Arriveranno anche le giostre spettacolari che attraggono maggiormente l’attenzione. Da segnalare lo spostamento di una grande attrazione, lo scivolo per bambini, da via Cavin di Sala a via Barche verso i Molini di Sotto, che permetterà di liberare l'ingresso e l’uscita di via Pensieri e darà continuità alla manifestazione fino a piazzetta Barche. Le bancarelle di commercio ambulante (alimentari e non) saranno una quarantina. Quelle che negli scorsi anni si trovavano in via Cavin di Sala saranno trasferite, tranne due, in via XX Settembre. Saranno presenti anche due espositori di attrezzature varie e automobili.

Il settore ristorazione si presenterà come lo scorso anno, con lo stand gastronomico della Pro Loco Mirano in piazza Martiri, mentre in viale Rimembranze ci saranno quelli più grandi della Filarmonica di Mirano e dell’USD Miranese Calcio. Per motivi di sicurezza e decoro, tutti gli esercenti non potranno somministrare e vendere per asporto bevande alcoliche e non alcoliche contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e in lattine. La tradizionale pesca di beneficenza organizzata dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo, sarà aperta in piazza. La fiera terminerà martedì 19 settembre alle 23.30.

Mercati

Venerdì 15 settembre sarà sospeso il "Mercato del contadino" di piazza Paolo e Nella Errera. Il mercato dei prodotti agricoli riprenderà regolarmente venerdì 22 settembre. Domenica 17 il mercatino antiquariato sarà spostato in via Gramsci. Lunedì 18 settembre il mercato settimanale si svolgerà in via Gramsci.

Festività civile

Lunedì 18 settembre ricorrerà a Mirano la festività civile, come previsto dallo Statuto comunale per il lunedì concomitante alla Fiera. In quella giornata, considerata festiva agli effetti civili, gli Uffici comunali saranno chiusi.

Il servizio dello Stato Civile sarà comunque assicurato per il ricevimento delle denunce di nascita e morte: l’addetto al servizio potrà essere contattato al numero telefonico +39 3451306187 dalle ore 9.00 alle 13.00.

“Vieni in fiera in bici”

Dato che la tradizionale manifestazione dedicata a San Matteo attrarrà migliaia di visitatori, l’amministrazione comunale invita ad utilizzare la bicicletta per arrivare nel centro storico. Dopo il successo dello scorso anno, rinnova l’iniziativa “Vieni in Fiera in bici” con l’apertura di un parcheggio dedicato ai mezzi a due ruote nella corte di Villa Errera, in via Bastia Fuori n. 58. Sarà aperto sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle ore 15.00 alle 24.00, e lunedì 18 settembre dalle ore 9.00 alle 24.00.

Modifiche alla viabilità

La viabilità del centro storico sarà modificata dalle ore 6.00 di mercoledì 13 alle ore 21.00 di mercoledì 20 settembre 2023. I dettagli nell’ordinanza dell’Unione dei Comuni del Miranese n. 141/2023 scaricabile dal sito comunale. Si evidenzia la circolazione a senso unico di marcia in via della Vittoria e in via Cavin di Sala, con direzione da Mirano verso Santa Maria di Sala, dalle ore 8.30 di mercoledì 13 alle ore 20.00 di mercoledì 20 settembre, eccetto gli orari in cui vi è la chiusura totale durante le ore di esercizio delle attrazioni (dalle 15.00 di venerdì 15 settembre alle 7.00 di sabato 16; dalle 15.00 di sabato 16 alle 7.00 di martedì 19; dalle 15.00 di martedì 19 alle 7.00 di mercoledì 20).



Gli autobus del trasporto pubblico, diretti verso Venezia/Mestre, dalle ore 8.30 di mercoledì 13 alle ore 20.00 di mercoledì 20 settembre, seguiranno il seguente percorso: via Cavin di Sala - via Scaltenigo - viale Venezia - via Taglio sx - via Dante, mentre quelli diretti verso Santa Maria di Sala seguiranno il percorso inverso.



In via Gramsci saranno vietati il transito e la sosta dall’intersezione con via Cavin di Sala fino a via Torino e via Kennedy dalle ore 6.00 di domenica 17 alle 15.30 di lunedì 18 settembre per lo svolgimento del mercatino dell’antiquariato e del mercato settimanale.