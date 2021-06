Apericena sotto le stelle tra gli animali al canile "Amici del Rifugio Mamma Rosa"

Il 26 Giugno, nel giorno del 4º compleanno della Casa degli Animali, l'associazione "Amici del Rifugio Mamma Rosa" organizza un'apericena sotto le stelle per ripartire dopo un periodo difficie come quello appena trascorso a casua della pandemia.

Alle 19.30 di questo sabato sarà possibile trascorrere una serata in compagnia degli animali in cerca di casa del rigufio e dei volontari dell'associazione tra banchetti con gadget e altre iniziative. Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione alla mail mammarosa.rifugio@gmail.com o al 3477490661 con un sms.

La partecipazione è libera con un'offerta minima di 18€ ( per bambini sotto 10 anni di €10) per raccogliere fondi per gli animali in difficoltà.

