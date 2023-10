A Cavallino aperitivi in biblioteca alla scoperta della storia di Lio Piccolo

A Cavallino Treporti arrivano tre appuntamenti per raccontare a tutti gli appassionati di archeologia le radici di Lio Piccolo e della Laguna Nord. Si tratta di aperitivi archeologici a ingresso libero che si terranno presso la biblioteca comunale alle ore 18.00, in via Concordia, 37, Ca’ Savio dove si parlerà dei risultati delle ricerche finora fatte, in attesa di poter avviare nuovamente gli scavi presso il sito della Villa Romana di Lio Piccolo.

Questi appuntamenti con l'archeologia sono stati organizzati dall'assessorato alla cultura del Comune di Cavallino-Treporti assieme all’Università di Ca’ Foscari Venezia e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, Ministero della Cultura.

«L'archeologia sta continuando a darci risposte scoprendo le nostre radici. Gli importanti ritrovamenti sono tasselli che, assieme, confermano l'importanza di continuare a finanziare progetti di ricerca al fine di delineare la nostra identità e quel passato di questo territorio che ci ha lasciato un'eredità importante che non deve essere perduta, ma tramandata - afferma l’assessore alla cultura Alberto Ballarin -. Vogliamo continuare quindi a mantenere alta l'attenzione con gli Enti preposti e contestualmente condividere questo progetto, facendo comunità e creando occasioni di confronto e di esperienza per i nostri cittadini, in attesa di poter avviare le attività di scavo presumibilmente nella primavera 2024. Attività che sarà contestualizzata anche con un altro importante intervento, quello della riqualificazione della canonica della chiesa del Borgo di Lio Piccolo grazie al masterplan di riqualificazione che questa amministrazione ha previsto per un importo complessivo di circa 6 milioni di euro».

Il programma degli appuntamenti