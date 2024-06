Arrivano gli "Aperitivi in Museo": quattro incontri che uniscono cultura, natura e scienza

Con la bella stagione tornano gli "Aperitivi in Museo" al Museo di Storia Naturale di Venezia: in programma per quattro giovedì dal 13 giugno al 19 settembre, incontri che uniscono cultura, natura e scienza e un momento da condividere con aperitivo, insieme agli ospiti e ai relatori, accolti dalla corte del Fontego dei Turchi.

Un'opportunità unica per il pubblico di dialogare e confrontarsi in un clima ospitale e stimolante, per accrescere la consapevolezza e la conoscenza su temi fondamentali - come la biodiversità e la conservazione ambientale - partendo dalle ricerche e dall’impegno del museo per la tutela e la salvaguardia delle specie marine, passando per visioni inedite sui bestiari fantastici di Marco Polo, esplorando la sorprendente vita della Laguna di Venezia e le Meravigliose creature dei luoghi più remoti della Terra.



Quattro incontri pensati per rendere la scienza e il suo linguaggio sempre più accessibile a tutti, promuovendo il dialogo tra esperti e pubblico, incoraggiando una maggiore partecipazione e responsabilità verso le sfide ambientali attuali. Per offrire al pubblico una prospettiva globale su contenuti scientifici di grande attualità, per veicolare, condividere e ispirare, una volta di più, al rispetto e alla cura del pianeta. La partecipazione agli eventi è come sempre gratuita previa prenotazione (online, attraverso la piattaforma dedicata, selezionando “Percorsi speciali”).

Il programma

Giovedì 13 giugno, ore 18.30, Un mare di cetacei e tartarughe, con Sauro Pari (Fondazione Cetacea) e Nicola Novarini (Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue). Nel periodo dedicato alla Giornata degli Oceani e alla Giornata delle Tartarughe marine il Museo di Storia Naturale, gestore del Centro di Primo soccorso NetCet del Lido di Venezia, dialoga con Sauro Pari, protagonista della conservazione dei cetacei e delle tartarughe marine sulle coste dell’Adriatico e per vent’anni Presidente della Fondazione Cetacea di Riccione. Discuteremo delle minacce che affliggono queste specie, incluse le nuove sfide imposte dal riscaldamento globale, e delle azioni messe in campo per contrastarle, che diventano davvero efficaci solo quando si creano delle reti di collaborazione su vasta scala tra istituzioni, associazioni ed enti di ricerca.



Giovedì 11 luglio, ore 18.30, Venezia è laguna: parliamo di futuro!, con Giorgia Fazzini (Ecomuseo dei Lazzaretti Veneziani) e Luca Mizzan (Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue). La Laguna di Venezia intesa, vissuta e raccontata come acquapelago, recuperando un punto di vista diverso, insulare, da cui guardare la storia, l’ambiente e la società della città - di ieri, di oggi e di domani. L’esperienza pluridecennale dell’isola del Lazzaretto Nuovo, recuperata dall’abbandono e riportata alla collettività come propulsiva sede ecomuseale, offre l’occasione per fare assieme un volo, o una nuotata, ad ampio raggio nella laguna più estesa del Mediterraneo: tra potenzialità e criticità, tra i suoi diversi abitanti e orizzonti - umani, animali, vegetali, residenti o di passaggio.

Giovedì 29 agosto, ore 18.30, presentazione del libro “Meravigliose creature. La diversità della vita come non la conosciamo” con Stefano Mazzotti (autore) e Luca Mizzan (Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue). È tempo di innamorarci del nostro pianeta, riscoprendone la meraviglia e l'inesauribile varietà. È tempo di partire per un viaggio incomparabile, alla volta di luoghi di inimmaginabile ricchezza: dalla Papua Nuova Guinea al Borneo, dall'Himalaya al Mekong, dallo Sri Lanka al Madagascar, fino alle montagne della Tanzania. Pagina dopo pagina incontreremo una collezione infinita di specie che abitano il nostro pianeta, ma che rischiamo di perdere prima ancora di esser riusciti a conoscerle. Ed ecco una collezione altrettanto infinita di ragioni per impegnarci a preservare questa diversità, perché altri dopo di noi possano continuare a godere di questo portentoso spettacolo della vita, che va ben oltre le più audaci fantasie umane.

Giovedì 19 settembre, ore 18.30, Il bestiario di Marco Polo, con Mauro Bon (Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue) e Riccardo Bon (MUVE Education). Nell’anno di Marco Polo l’incontro approfondisce alcuni aspetti storico-naturalistici inerenti l’itinerario del grande viaggiatore veneziano. I Polo lasciano l’Europa per l’Oriente più recondito portando con sè conoscenze zoologiche ma anche retaggi medievali. Durante il viaggio però, come racconta il Milione, i preconcetti lasciano il campo alla realtà, così anche il mitico “unicorno” cambia aspetto per assumere le sembianze di un “noto” animale. Un racconto che è anche oggetto della proposta multisensoriale curata da MUVE Education per la mostra "I mondi di Marco Polo" a Palazzo Ducale