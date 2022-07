Aperitivo letterario in M9 con il romanzo "Giove Ionico" di Nunzio Primavera

Nella mostra dedicata al "Made in Italy" una storia tra sismi e amori, attraverso un racconto che dall’800 a oggi attraversa due millenni, che trae spunto dalle vicende della famiglia d’Asaro e racconta di cambiamenti che hanno riguardato la società, l’economia, i costumi, i modi di vivere della gente dei campi, dai tempi della riforma agraria ai giorni nostri.

Nel contesto della mostra Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050 il primo tassello di una trilogia di esposizioni sulle grandi passioni: Nunzio Primavera, giornalista e scrittore, conversa con Marina Montedoro, direttore di Coldiretti Veneto, e presenta l'ultimo libro "Giove Ionico", edito da Pendagron. L'appuntamento con l'aperitivo letterario è per giovedì 28 luglio, alle ore 19.00 previa iscrizione a questo link.

Ambientato in molte parti d’Italia, il romanzo è incentrato sui temi del riscatto sociale dei contadini, partendo dalla riforma agraria che ha dato un colpo mortale al latifondismo redistribuendo la terra e dando dignità a una generazione di nuovi agricoltori. Ricorda inoltre la nascita di una grande organizzazione di rappresentanza, come appunto la Coldiretti, con i protagonisti di quegli anni. In primis Paolo Bonomi, la sua capacità di dare voce alle donne (Movimento Femminile), ai giovani (dai Clubs 3P, al Movimento Giovanile), ai pensionati (ora Senior).

Sono racconti su eventi che potrebbero essere accaduti a ogni latitudine d’Italia, compreso il Veneto, terra di agricoltura e di riforme, di piccoli e grandi imprenditori.

Oggi è la legge di orientamento dell’agricoltura la nuova riforma agraria del terzo millennio. Da questa grande legislazione, fortemente voluta dalla Coldiretti, sono nate molte esperienze legate alla multifunzionalità del settore agricolo, dal chilometro zero (che proprio in Veneto ha le sue radici) ai cuochi contadini, fino alle espressioni di accoglienza in fattorie didattiche e sociali, tutte testimonianze di un protagonismo del primario come parte centrale del sistema economico.

Una rappresentazione concreta di questa nuova agricoltura sono gli agriturismi guidati a livello nazionale dal veneziano Diego Scaramuzza, che per l'occasione preparerà un happy hour con cicchetti della tradizione locale.?